Подоляк объяснил, почему РФ не готова к миру и призвал дать Украине больше оружия

Российская Федерация во главе с ее руководством не готова к миру. Действия оккупантов свидетельствуют только об эскалации.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк указал, что РФ регулярно совершает обстрелы Украины, наращивает вооружение, перебрасывает войска на разные направления и принудительно мобилизует россиян. Это, по его словам, свидетельствует о том, что Кремль не готов к миру.

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Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украине нужно больше оружия для победы агрессии РФ.

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, опрокидывание войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в России точно не указывают на готовность россии к миру. Это прямые признаки существенной эскалации… Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", — говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реванш России на Донбассе не останавливался. И он усиливается каждый день. По словам Зеленского, запрос к партнерам по усилению поддержки как раз связан с действиями РФ. Но очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

Ранее Зеленский ранее сказал, что пока ему не интересно встречаться и говорить с Путиным: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин – ред.) – никто". Президент пояснил, что в Кремле откровенно врут о якобы открытости к диалогу, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

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