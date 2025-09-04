Подоляк объяснил, почему Украина не бьет по России сотнями ракет и дронами

Михаил Подоляк

Реклама

Украинские удары вглубь России не столь многочисленны, как российские атаки по нашей стране. В первую очередь, это вопрос денег.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новости.LIVE»

«Бьем. Чуть меньше объем, потому что это вопрос денег, это вопрос инвестиций, это вопрос сопоставимости экономики», — отметил он.

Реклама

Подоляк подчеркнул, что украинская экономика несырьевого типа не сопоставима с доходностью российской сырьевой экономики.

«То есть россияне на войну могут тратить €150 млрд плюс, мы на войну, если брать свой бюджет, 50 млрд, и это втрое меньше», — добавил он.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что США предоставляют Украине «возможности для нанесения более глубоких ударов » чего не было при президентстве Джо Байдена.

Кроме того, США одобрили продажу Украине крылатых ракет ЕРАМ, дальность полета которых составляет 240-450 километров. Это стало первой крупной продажей оружия, авторизованной этой администрацией.