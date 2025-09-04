ТСН в социальных сетях

Война
167
Подоляк объяснил, почему Украина не бьет по России сотнями ракет и дронами

В Офисе президента говорят, что удары по российской территории происходят, но не столь массированы.

Анастасия Павленко
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Украинские удары вглубь России не столь многочисленны, как российские атаки по нашей стране. В первую очередь, это вопрос денег.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новости.LIVE»

«Бьем. Чуть меньше объем, потому что это вопрос денег, это вопрос инвестиций, это вопрос сопоставимости экономики», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что украинская экономика несырьевого типа не сопоставима с доходностью российской сырьевой экономики.

«То есть россияне на войну могут тратить €150 млрд плюс, мы на войну, если брать свой бюджет, 50 млрд, и это втрое меньше», — добавил он.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что США предоставляют Украине «возможности для нанесения более глубоких ударов » чего не было при президентстве Джо Байдена.

Кроме того, США одобрили продажу Украине крылатых ракет ЕРАМ, дальность полета которых составляет 240-450 километров. Это стало первой крупной продажей оружия, авторизованной этой администрацией.

