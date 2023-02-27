Подоляк объяснил, с кем в РФ будет говорить Украина после проигрыша Путина в войне

Михаил Подоляк рассказал, кто тот человек или политическая сила в России, с которым будет говорить Украина.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что после проигрыша России в войне именно Украина будет говорить с представителями РФ о судьбе их страны. По его мнению, после проигрыша России Кремль отправит в Украину любую техническую делегацию.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

"Украина абсолютная субъектная и скорее мир делегирует полномочия Украине разговаривать. Сегодня без Украины не решается много вопросов, потому что и президент Зеленский, и Украина в целом формируют сегодня глобальную повестку дня. На всех площадках тема Украины постоянно присутствует. Нет смысла даже думать о том, что будет происходить в России. Потому что, когда они проиграют, должны дать им какое-то время, чтобы они внутренне зафиксировались о своем дальнейшем существовании. Поэтому они отправят любую техническую делегацию. Нет смысла говорить о фамилиях. Они приедут зафиксировать поражение, возвращение к границам 1991 года РФ, зону демилитаризации", – отметил Подоляк.

По мнению советника руководителя ОП, это будут остаточные уполномоченные люди нынешней политической элиты. После этого они юридически исчезнут вообще. Эти люди зафиксируют технические параметры финала войны, технически зафиксируют поражение России, требования Украины с точки зрения демилитаризации зоны и России.

"Россия постоянно говорит, что у Украины не должно быть наступательного оружия. Мы будем так же говорить этой стране, что не хотим видеть у них ракет, которые могут залетать в наши города. Мы обязательно будем проговаривать вопросы репараций, потому что есть конкретные прямые убытки — разрушенная инфраструктура, а также косвенные, включая потери конкретных людей. Это все нужно будет делать и говорить на технических уровнях. Россия будет фиксировать это. Это будет фиксировать и мир вместе с Украиной", — резюмировал Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк после заявления Путина об угрозе распада России, сказал, что определенный ряд этнических территорий действительно уйдет в свободное плавание без РФ. А Российская Федерация будет маленькой отсталой страной.

Советник руководителя ОП также акцентировал, что Россия очень эффектно контролировала многие страны из-за страхов, непосредственных политических убийств, мощной коррупционной составляющей, культурных и информационных проявлений. Но сегодня это все исчезает.

Михаил Подоляк также считает, что мы станем свидетелями распада России независимо от того, кто придет на смену Путину.

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