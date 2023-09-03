Подоляк оценил риски для Украины после выборов США

Украина будет продолжать получать помощь от союзников после выборов в США.
В США после выборов не будут рассматривать вариант капитуляции Украины и в дальнейшем продолжат оказывать нам необходимую помощь.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.
По его словам, заявления о том, что выборы в США изменят формат войны, не соответствуют действительности.
"Потому что для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда врали вам, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, достойны того, чтобы их защищать; мы хотим, чтобы в мире царил хаос, войны, терроризм, беспредел, спонсируемый Россией...", — объяснил советник Офиса президента Украины.
Он отмечает, что в случае какого-либо результата ни одна из стран-союзников не примет капитуляцию демократии, а Украина будет продолжать получать всестороннюю поддержку в справедливом финале в этой войне.
"Поэтому не тратьте свои эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости", — добавил Подоляк.
Выборы в США
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он посадит за решетку своих политических оппонентов, если придет к власти снова.
Один из претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает российскую оккупацию части Украины и закроет нашему государству путь в НАТО.
Американцы считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом на второй срок. Зато Дональд Трамп, который лишь на несколько лет младше его, вызывает гораздо меньшее беспокойство.