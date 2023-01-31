Подоляк описал пессимистическое будущее ЕС, если некоторые лидеры Запада и дальше будут отказываться поставлять оружие Украине

Подоляк напомнил политикам "мира", что война уже идет в центре Европы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил некоторым западным лидерам и политикам, какими последствиями для Европы может обернуться их нежелание поставлять Украине оружие. Он предупредил, что Россия не остановится на Украине и пойдет дальше по континенту.

Такой ответ он оставил на странице Twitter.

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"Представители определенных стран ЕС считают, что Украине не нужно давать оружие, потому что война распространится на Европу. Но: 1. Война уже в центре Европы, а Россия демонстрирует максимально античеловеческий тип убийств населения. на ЕС. Потому что Россия не остановит экспансии", — говорится в его сообщении.

Россия готовится к реваншу

В отчете Института изучения войны (ISW) за 31 січня говорится, что Россия создает условия для начала наступательных усилий. Скорее всего, речь идет о Луганской области. Также експерти, анализируя заявление председателя Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочко, предполагают, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе и будут вынуждены начать наступление.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реванш России в Донбассе не останавливался. Он только усиливается каждый день. По словам Зеленского, запрос к партнерам по усилению поддержки как раз связан с действиями РФ. Но очень важно, чтобы поддержка иностранных партнеров не задерживалась.

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