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Подоляк отреагировал на последние угрозы РФ и назвал, возможны ли переговоры

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Подоляк отреагировал на последние угрозы РФ и назвал, возможны ли переговоры

Советник Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

В Москве снова раздаются громкие заявления о войне в Украине.

Глава МИД РФ Дмитрий Лавров заявил, что владение ядерным оружием – единственный ответ на некоторые угрозы в адрес России.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на подобные заявления.

"Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины", — подчеркнул он.

Также, по словам Подоляка, подобные заявления вызывают сомнения в адекватности российских представителей (включая Лаврова), которые заявляют, что с ними не хотят говорить о мире.

Накануне Подоляк заявил, что слова руководителя канцелярии НАТО Стиана Енссена о возможности вступления Украины в Альянс из-за уступки частью своих территорий могут привести к большой трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
302
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