Подоляк ответил, есть ли конфликт между Украиной и Польшей накануне встречи Зеленского и Дуды

Подоляк отмечает, что в Польше сейчас идет избирательная гонка.

Президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вскоре должны встретиться на фоне напряженности между Украиной и Польшей из-за решения Варшавы по поводу украинского зерна. Польша продолжает оставаться для нас важным стратегическим партнером.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Подоляк подчеркнул, что Польша крайне активная дипломатическая, информационная, проукраински настроенная.

"Ни сегодня, ни вчера – нет никакого напряжения. И не будет до конца войны никакого напряжения", - ответил он.

Как объясняет Подоляк, любые страны имеют свои национальные экономические интересы, потому что они должны удовлетворять социальные, финансовые потребности, бизнес-потребности своего населения. Польша также.

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"Все, что касается, например, зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно проговариваться и на уровне Кабинетов министров, учитывая, что в Польше есть лобби определенные. Но все эти лобби политически и идеологически поддерживают Украину и готовы все делать, чтобы мы выиграли эту войну, оказывать нам любую помощь", - говорит советник ОП.

Впрочем, он подчеркнул, что в Польше идет сейчас избирательная гонка – это политические элементы.

"Также не забываем, что Польша – это партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях", – резюмировал Подоляк.

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Ранее между Украиной и Польшей разгорелся дипломатический скандал.

В Польше заявляют, что отношения с Украиной "в последнее время не самые лучшие". Причиной называют высказывания представителей украинской власти.

Как пишут иностранные издания, с начала полномасштабного нападения РФ Польша стала одним из самых мощных союзников Украины. Несмотря на это, сегодня соседняя страна испытывает усталость от войны.

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