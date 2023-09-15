Подоляк ответил, есть ли конфликт между Украиной и Польшей накануне встречи Зеленского и Дуды

Подоляк отмечает, что в Польше сейчас идет избирательная гонка.
Президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вскоре должны встретиться на фоне напряженности между Украиной и Польшей из-за решения Варшавы по поводу украинского зерна. Польша продолжает оставаться для нас важным стратегическим партнером.
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.
Подоляк подчеркнул, что Польша крайне активная дипломатическая, информационная, проукраински настроенная.
"Ни сегодня, ни вчера – нет никакого напряжения. И не будет до конца войны никакого напряжения", - ответил он.
Как объясняет Подоляк, любые страны имеют свои национальные экономические интересы, потому что они должны удовлетворять социальные, финансовые потребности, бизнес-потребности своего населения. Польша также.
"Все, что касается, например, зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно проговариваться и на уровне Кабинетов министров, учитывая, что в Польше есть лобби определенные. Но все эти лобби политически и идеологически поддерживают Украину и готовы все делать, чтобы мы выиграли эту войну, оказывать нам любую помощь", - говорит советник ОП.
Впрочем, он подчеркнул, что в Польше идет сейчас избирательная гонка – это политические элементы.
"Также не забываем, что Польша – это партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях", – резюмировал Подоляк.
Дипломатический скандал между Украиной и Польшей
Ранее между Украиной и Польшей разгорелся дипломатический скандал.
В Польше заявляют, что отношения с Украиной "в последнее время не самые лучшие". Причиной называют высказывания представителей украинской власти.
Как пишут иностранные издания, с начала полномасштабного нападения РФ Польша стала одним из самых мощных союзников Украины. Несмотря на это, сегодня соседняя страна испытывает усталость от войны.
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