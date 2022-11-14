Подоляк ответил на "вбросы" Кремля о наступлении ВСУ и дал небольшой совет командованию РФ

Украину интересует только освобождение своей территории от российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к российскому военному командованию на фоне кремлевской пропаганды о якобы "подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ".

Соответствующее сообщение советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк разместил в Твиттере.

Подоляк отметил, что лучшее место для обороны РФ – за рубежом Украины, ведь украинцы точно не намерены туда продвигаться, поскольку государство интересует только освобождение украинской территории от российских оккупантов.

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"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины – это голая степь, Крым – природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны – за границей Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", – написал он.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ вечером 13 ноября заявили, что российские оккупанты по периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны Токмака.

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К слову, на фоне отступления кафиров из Херсона кремлевские пропагандистские СМИ публикуют "вбросы" о якобы подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ — Белгород, Брянск, Курск. Пропаганды готовились к этому заранее и в начале ноября начали эвакуацию населения из Белгородской области. Ее по методике Кремля называли "временным выездом" из региона.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, российская пропаганда распространяет такие слухи, чтобы запугать свое население. По его словам, это внутренняя ИПСО, направленная на стабилизацию внутренней ситуации в Российской Федерации.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании заявил, что считает, что Россия все еще не собирается сдаваться в военной агрессии против Украины, несмотря на то, что украинские войска продвигаются вперед.

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