Подоляк озвучил три лживых тезиса РФ о войне в Украине, которые она активно продвигает

РФ продолжает продвигать "фейки" о войне в Украине.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк озвучил три лживых тезиса РФ, которые она активно продвигает.

Об этом Подоляк написал в Сети.

Конфликт вошел в тупик. Наступление провалилось. Необходимо немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие). Россия имеет еще много ресурсов и много желающих "воевать".

"Безусловно, все эти тезисы "мертвы" и не имеют отношения к реальности: запас прочности России значительно меньше, а украинское наступление продвигается к взятию под огневой контроль всего южного фронта", — отметил Подоляк.

По его словам, все эти тезисы свидетельствуют лишь о нарастании паники внутри российских элит, непонимании, что делать, и катастрофическом страхе проиграть войну.

Ранее Подоляк отметил, что ВСУ имеют успехи на юге и стремятся взять под огневой контроль "сухопутный коридор в Крым".

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