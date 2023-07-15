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Подоляк озвучил важное условие для переговоров с Россией

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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884
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Подоляк озвучил важное условие для переговоров с Россией

Михаил Подоляк озвучил важное условие для переговоров с Россией. / Фото: Associated Press

Михаил Подоляк рассказал, что должно быть основным условием для начала переговоров с Кремлем.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что без возвращения оккупированного Крыма в состав Украины нельзя говорить, что война закончилась. Она будет постепенно эскалироваться и у Украины постоянно будут проблемы со страной, которая будет "серой" зоной.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"Украина будет просто уничтожена. Крым не украинский – Украины нет. Крым украинский – России нет. Все же очевидно. Я имею в виду, Россию по крайней мере в таком политическом виде как сегодня. Это настолько очевидно, что достаточно странно, что периодически возникают сегодня темы, что может быть решение какое-нибудь другое. Да, может решение быть другое. Добровольно они все оттуда ушли. Об этом президент, кстати, сказал. Абсолютно четко сказал: "Смотрите хотите переговоры? Да, пожалуйста, вышли из Крыма и будут переговоры. Можете переговоры вести о том, сколько вам нужно часов дать, чтобы вышли из Крыма без военной кампании. Вы готовы к этому?", — отметил он.

Однако Подоляк подчеркнул, что Россия не готова к этому. Оккупанты в любом случае будут ожидать ответных военных действий в Крыму.

"Для того чтобы оттуда так же отрицательно, быстро отступить", — резюмировал он.

Напомним, Михаил Подоляк предупредил об "опасной игре" России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
884
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