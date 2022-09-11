Подоляк перечислил требования для возобновления переговоров с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность начала переговоров с Россией, начавшей войну в Украине.

Требования Украины к России на переговорном процессе не изменились. Речь идет прежде всего об освобождении всех территорий Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, переговорный формат будет устанавливать Украина и повестка дня не изменилась. Для начала переговоров должны быть выполнены следующие требования: освобождены все территории Украины, наказаны военные преступники, совершавшие зверства в Украине, а РФ должна выплатить репарации за причиненный вред.

Подоляк подчеркнул, что партнеры и союзники поддерживают эти требования Украины. Он также подчеркнул, что никаких других договоренностей или давления нет.

Напомним, после провала на Харьковском направлении у Путина снова захотели мирные переговоры с Украиной.

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