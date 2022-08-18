Подоляк пообещал оккупантам в Крыму яркий бархатный сезон

Если оккупанты и дальше не будут соглашаться, то придется использовать другие средства.

Крым – территория Украины, которую российские оккупанты коварно захватили. С точки зрения международного права, ВСУ имеют право уничтожать военные объекты на полуострове. Там будет волшебный бархатный сезон.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По его словам, Украина будет делать все возможное, чтобы все военные объекты и незаконно установленные мосты в Крыму были ликвидированы.

"Исходя из международного права, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях. Украина будет продолжать настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все свои базы и мосты, которые наделала за 8 лет" – сказал Подоляк.

По словам Подоляка, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях.

"Мы это будем делать каким образом. Мы попросим Солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму", – отметил Подоляк.