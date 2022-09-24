Подоляк предложил союзникам Украины вариант ответа на мобилизацию в РФ: пять пунктов

Михаил Подоляк считает, что в ответ на мобилизацию, объявленную в России, союзники Украины должны усилить военную помощь, поскольку Путин угрожает всей Европе.

Об этом он написал в субботу, 24 сентября, в Twitter.

По словам советника главы Офиса президента, ответ союзников на мобилизацию в России должен состоять из пяти пунктов:

активизация "Рамштайна";

вдвое больше HIMARS и снарядов;

ATACMS;

немедленное снятие "табу" на танки/БТР;

тренинговые центры для бойцов

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" – отметил в своем сообщении Подоляк.

Каков должен быть ответ союзников на мобилизацию в ?

1.Активизация «Рамштайна».

2.Вдвое больше HIMARS и снарядов.

3.ATACMS.

4.Немедленное снятие «табу» на танки/БТР.

5.Тренинговые центры для бойцов.

защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам? — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 22 сентября очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники встречи обсудили реакцию на мобилизацию в России и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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