Подоляк предложил союзникам Украины вариант ответа на мобилизацию в РФ: пять пунктов

Советник главы ОП призвал западных партнеров к более активной военной помощи ВСУ.
Михаил Подоляк считает, что в ответ на мобилизацию, объявленную в России, союзники Украины должны усилить военную помощь, поскольку Путин угрожает всей Европе.
Об этом он написал в субботу, 24 сентября, в Twitter.
По словам советника главы Офиса президента, ответ союзников на мобилизацию в России должен состоять из пяти пунктов:
- активизация "Рамштайна";
- вдвое больше HIMARS и снарядов;
- ATACMS;
- немедленное снятие "табу" на танки/БТР;
- тренинговые центры для бойцов
"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" – отметил в своем сообщении Подоляк.
Каков должен быть ответ союзников на мобилизацию в ?— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
1.Активизация «Рамштайна».
2.Вдвое больше HIMARS и снарядов.
3.ATACMS.
4.Немедленное снятие «табу» на танки/БТР.
5.Тренинговые центры для бойцов.
защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 22 сентября очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники встречи обсудили реакцию на мобилизацию в России и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
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