Подоляк предположил, можно ли "заморозить" войну с Россией и к каким последствиям это приведет

"Замораживание" войны сыграет на руку России и позволит нарастить больше сил дня нового масштабного наступления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заморозка войны, которую РФ развязала против Украины, сыграет на руку Кремля.

Об этом Подоляк рассказал изданию The Guardian.

По его словам, нынешний этап войны "требует сильнейшей и тяжелой концентрации". Это необходимо для продолжения ведения оборонных и контрнаступательных действий ВСУ.

По мнению Подоляка, замораживание войны сыграет на руку России и позволит нарастить больше сил дня нового масштабного наступления на Украину.

"Давайте проясним: возможности для реальных переговоров нет. Это будет лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", — объясняет он.

Напомним, что пограничники ликвидировали опорный пункт кафиров на Купянском направлении.

Читайте также: