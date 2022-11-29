Подоляк призвал предоставить Украине Patriot, F-16, Leopard: "Ни одна блестящая речь не скажет больше"

В ОП призвали мир поддержать украинский народ, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине необходимое современное вооружение в поддержку народа, готовящегося пережить самую жесткую зиму в истории.

Об этом советник главы ОП написал в Сети 29 ноября.

В частности, Подоляк высказался за передачу Украине систем ПВО Patriot, истребителей F-16 и танков Leopard.

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"Ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard – это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить самую жесткую зиму в истории и платит наибольшую цену за безопасность Европы", – говорится в заявлении советника главы президентского офиса.

Напомним, в Бухаресте 29 ноября стартует двухдневная встреча глав МИД стран НАТО. Были анонсированы новые решения в контексте войны РФ против Украины, в частности, поставки оружия, что будет помогать отражать атаки на энергетическую систему.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине в борьбе с РФ будет предоставляться столько, сколько потребуется.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по политическим причинам некоторые страны НАТО не передают Украине оружие. В то же время, государству необходимы средства ПВО, танки и производственные линии.

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