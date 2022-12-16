Подоляк призвал ускорить передачу ПВО: "Кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир ускорить передачу Украине систем ПВО. Свое заявление он сделал на фоне массированного ракетного удара по Украине 16 декабря.

Очередную ракетную атаку врага Подоляк прокомментировал в Twitter.

Он отметил, что агрессорка Россия прибегла к очередному обстрелу украинских городов, энергетики и жилых домов. Подоляк также подверг критике призывы некоторых иностранных политиков о том, что нужно "сохранить лицо Владимиру Путину".

Два вопроса: 1. Кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать Путину сохранить лицо? 2. Можно еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации", — подчеркнул советник главы ОП.

Ракетная атака 16 декабря

В пятницу воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну. Одной из первых областей "покраснела" Одесщина – в 07:05, где тревога роет уже более пяти часов, последней – Закарпатье – в 08:35.

По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по территории Украины было выпущено более 60 ракет. В частности, Х-555 и Х-101 и С-300.

Во многих регионах успешно отработали силы ПВО. В частности, в Киевской области и в столице. В некоторых областях есть попадания.

Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Попали в жилой дом, в котором разрушился подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере, пятеро получили ранения.

Из — за массированных ракетных ударов в Украине ввели экстренные аварийные отключения света. Все необходимые службы работают на местах вражеских атак.

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