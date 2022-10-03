Подоляк прокомментировал попытку россиян принудительно паспортизировать украинцев: "Россия хочет связать местное население кровью"

Российские оккупанты на временно захваченных территориях пытаются навязать украинцам гражданство РФ.
Оккупанты на временно захваченных территориях принудительно предоставляют украинцам гражданство РФ. Однако все это "фикция".
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
“Автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет связать местное население кровью. Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы “соучастники” и после увольнения ВСУ вас будут преследовать. Это ложь. Принудительное предоставление гражданства – фикция, не имеющая никаких последствий”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все страны-участницы Альянса.
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