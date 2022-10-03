Подоляк прокомментировал попытку россиян принудительно паспортизировать украинцев: "Россия хочет связать местное население кровью"

Оккупанты на временно захваченных территориях принудительно предоставляют украинцам гражданство РФ. Однако все это "фикция".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет связать местное население кровью. Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы “соучастники” и после увольнения ВСУ вас будут преследовать. Это ложь. Принудительное предоставление гражданства – фикция, не имеющая никаких последствий”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все страны-участницы Альянса.

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