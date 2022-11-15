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Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Украине: "Обстрел украинских городов во время G20 – унижение Россией всех лидеров"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Украине: "Обстрел украинских городов во время G20 – унижение Россией всех лидеров"

Фото из соцсетей

Россия унижает всех лидеров G20 тем, что во время саммита обстреливает украинские города.

Массовый обстрел украинских городов во время саммита G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею диалога с агрессором.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею “диалога” с агрессором. Помните: Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Что известно о массовом обстреле Украины 15 ноября

Россияне днем 15 ноября запустили ракеты по Украине. С 12 часов дня и до этого момента раздается воздушная тревога. Взрывы были слышны как минимум в 18 городах нашего государства, в частности — в Киеве, Львове и Одессе.

В результате чего в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света. На местах "прилетов" работают экстренные службы. Россия выпустила сегодня около 100 ракет.

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Дата публикации
Просмотры
4759
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