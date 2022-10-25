Подоляк прокомментировал роль США в войне, развязанной РФ: "Они всегда рядом с победителями"

Для США принципиально, чтобы Украина победила в войне, потому что это фундаментальная ценность Соединенных Штатов.

США заинтересованы в том, чтобы Украина победила в войне, которую развязала Россия. Это входит в базовые ценности страны.

Об этом в интервью ТСН в рамках единого марафона сообщил советник ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, для Соединенных Штатов принципиально, чтобы Украина победила в войне, потому что это фундаментальная ценность США.

"Они всегда рядом с победителями. А Украина — образцовая страна, которая защищает то, что всегда было написано на любых флагах Соединенных Штатов: свободу и демократию, как таковые. Если Украина проиграет, а какие-либо предложения уменьшить помощь Украине или как-то проводить переговоры сегодня с Россией — это будет означать проигрыш именно демократического мира и именно кому — империи зла. Классическая дихотомия", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также добавил, что сейчас весь мир наблюдает, как украинские войска отбивают атаки врага и идут в контрнаступление, освобождая свои территории.

“На этом фоне предлагать Украине сесть за стол переговоров – это значит принять ультиматум проигрывающей страны. То есть Россия проигрывает в военном смысле, Россия демонстративно бьет по гражданским объектам, по критической инфраструктуре, Россия угрожает миру нуклеарным оружием и именно в это время мы должны принять ультиматум РФ. Так выглядит предложение переговоров, а это будет означать, что Украина должна сдаться. И потому я говорю, когда такие предложения раздаются Украине, они должны звучать по-другому. Нам должны сказать, смотрите, готовы свалиться на колени перед РФ и предложить вам прекратить существование независимого государства под названием Украина. Так предлагается сегодня переговорный процесс", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, что в Днепре раздался взрыв, Филатов сообщил о прилете.

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