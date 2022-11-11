Подоляк прокомментировал успешные действия ВСУ на фронте: "Не бойтесь "ру-медведя", не избегайте драки"

В феврале, когда началось полномасштабное вторжение, многие считали, что украинская армия не продержится больше трех дней. Но сейчас ситуация поменялась кардинально.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мало кто верил, что украинская армия продержится больше трех дней. Однако сейчас ВСУ освободили три области, деоккупировали Харьков и подошли к Херсону.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

“В феврале некоторые считали, что украинская армия не продержится больше “трех дней”. Сейчас: защитив Киев, освободили 3 области, деоккупировали Харьков и подошели к Херсону. Последние девять месяцев должны дать урок всем: не бойтесь "ру-медведя", не избегайте драки, верьте в Украину”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

О том, что оккупанты выходят из Херсона стало известно 9 ноября. Такой приказ отдал минобороны РФ Шойгу. Россияне после себя оставили множество мин, уже зафиксированы случаи подрыва местного населения.

Во время выхода из города оккупанты взорвали телебашню, помещение телеканала "Суспільне" и центры радиосвязи и телевещания. В то же время первыми сбежали из Херсона коллаборанты.

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