Подоляк прокомментировал заявления Кремля о передаче Украине российского варианта договоренностей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина изучает документ, переданный Кремлем.

Он также отметил, что только сейчас россияне изучили предложения и передали свой вариант договоренностей.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде"

"Что касается переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формальным решениям. В том числе по гарантиям безопасности как обеспечению дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".

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