Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для контрнаступления: "Враг будет убегать с нашей территории"

Советник главы ОП убежден, что необходимое для контрнаступления оружие и техника деморализует врага.

Ни новая мобилизация в России, ни ее планы наступать на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях не остановят Украину в стремлении освободить свои территории.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 "Канал".

Подоляк отметил, что мобилизация в России не прекращалась, ведь сначала был призыв на военную службу, скрытая мобилизация, открытая частичная мобилизация, которая продолжается до сих пор.

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"Вопрос не в количестве мобилизованных — у них и так большая армия, которая насчитывает, по их заявлениям, 1 миллион 17 тысяч человек. Но проблема в том, получают ли мобилизованные слаженства, амуницию, оружие. А все это очень дефицитно в России", – обратил внимание советник председателя ОП.

Он добавил, что у страны-агрессора есть и проблемы со снарядами, ракетами и дронами.

"В России в повестке дня вопрос – чем воевать, а не кем. За это время они потеряли даже инструкторов, которые должны были уладить этих мобилизованных и сделать из них более-менее боеспособные отряды", – сообщил Подоляк.

По поводу действий Украины, он рассказал, что государство стремится минимизировать потери во время контрнаступления. Для этого армии необходимо много бронетехники: речь идет о 500-700 танках и БТРах. Это позволит ВСУ быстро передвигаться по оккупированным территориям. Необходимы также определенные ракеты определенной дальности: 100 плюс км, а лучше – 200 плюс км.

"Таким образом, мы очень быстро уничтожим остатки логистической инфраструктуры россиян, благодаря которым они и воюют. Также мы уничтожим все, что позволяет России убивать наших военных. Враг будет деморализован окончательно и будет убегать с нашей территории", — заверил советник главы президентского офиса.

Он добавил, что оккупанты уже бегут с украинской земли. Так, члены ЧВК "Вагнер" сбежали из Бахмута после многих неудачных попыток захватить город.

Контрнаступление ВСУ

Глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал, что весной ВСУ планируют "серьезное" контрнаступление по всей Украине – от Крыма до Донбасса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для выхода войск на рубежы 23 февраля Украине нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Отметим, 6 января в США объявили новый пакет военной помощи для Украины, в который в частности вошли БМП Bradley, 155-мм самоходные гаубицы с боеприпасами и 105-мм буксируемые гаубицы.

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot уже в первом квартале 2023 года.

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