Подоляк рассказал, есть ли сейчас у Зеленского желание разговаривать с Путиным

Переговоры нужно будет вести, но это на данный момент не актуально.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, есть ли сейчас у Владимира Зеленского желание разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Подоляк сообщил в интервью BBC.

"Президент Зеленский – абсолютно прагматический человек. Он исходит из того, что можно минимизировать любые потери или негативные последствия, если эффективно и быстро работать здесь и сейчас. И в первые месяцы войны президент, как вы помните, не раз говорил, что он готов лично разговаривать с Путиным. Другое дело, что президент осознает, что Россия, если она не получит на поле боя ряд существенных тактических поражений, не будет адекватно воспринимать какие-либо переговоры. Он это совершенно четко понимает", — заявил Подоляк .

Советник руководителя ОП также подчеркнул, что переговоры нужно будет вести, но вопрос – на каких основаниях.

"Зеленский доказывает, кстати, партнерам: если вы хотите, чтобы мы действительно сели и говорили о чем-то, то нужно сначала доказать силой, что Украина мощнее с военной точки зрения, с точки зрения стратегии и тактики и с точки зрения управления военной операцией, чем Российская Федерация. Тогда можно вести переговоры. Поэтому, безусловно, переговоры нужно будет вести. Но вопрос — на каких основаниях", — отметил Подоляк и добавил, что по состоянию на данный момент переговоры не актуальны.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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