Подоляк рассказал, к чему украинцам готовиться в этом отопительном сезоне

Россия осенью 2022 года начала наносить ракетные и дроновые удары по критической инфраструктуре Украины, главной целью были – ГЭС, ТЭЦ, и – трансформаторы. Большие магистрали, или те, которые находятся на подстанциях для входа энергетики в города. Туда наносили основные дроновые удары и крылатыми ракетами. Ими били по ТЭЦ, например, а дронами били по трансформаторам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу" рассказал, к чему стоит готовиться этой зимой.

Так, по его словам, украинцам не стоит прятать вообще все, что позволяет выживать во время войны. Пока война не завершится – все нужно держать под рукой. Это очень важно.

"Энергетические системы не закапывались ни у нас, ни в США, ни в Европе. Ведь никто не считал, что современная война может идти из-за атаки на энергетическую инфраструктуру. То есть, чтобы людей, современных детей оставить без света, отопления и т.д. Теперь мы это понимаем. Первое – энергетический штаб четко оценивает риски, которые нужно нивелировать. Второе – ищем возможности изготовить. Что касается трансформаторов – что-то производится, ищем возможность докупить, что производится не в Украине", - сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что сейчас строятся разные способы дополнительной защиты критической инфраструктуры, в частности, мобильной защиты. Речь идет о зенитных пулемётах и т.д.

"Стартовые позиции (начало нового отопительного сезона — ред.) будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была полноценная сбалансированная система, которая работала уже десятки лет и т.д. Россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС – не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас намного лучше", — отметил советник главы ОП.

Напомним, экс-министр энергетики призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме и "иметь план Б".

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