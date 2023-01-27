Подоляк рассказал, какая техника нужна ВСУ для контрнаступления и доминирования на поле боя

Глава главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что украинским воинам для доминирования на поле боя нужны дальнобойные ракеты и авиация. Важно, чтобы международные партнеры помогли этому.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, для контрнаступления и уменьшения потерь в живой силе и технике следует уничтожать артиллерийские возможности армии РФ.

"Ключевой аргумент России сегодня на поле боя – артиллерия, тяжелая артиллерия 152, 122. Именно дальнобойные ракеты позволят существенно уменьшить их складские возможности. То есть артиллерийские снаряды будут в гораздо меньшем количестве", – подчеркнул представитель ОП.

Важна для пристояния врагу и авиация, отмечает Подоляк. В частности, для того чтобы закрыть небо над критической инфраструктурой. По его словам, Украина будет постепенно выстраивать "совершенно новую уникальную систему "закрытое небо", которая будет состоять из десятков разновидностей противоракетной обороны.

"Истребители и штурмовая авиация нужны для того, чтобы доминировать на поле боя с точки зрения эффективного уничтожения российских сил и российской техники", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, эксперты считают, что 2023 год может стать решающим в войне с Россией, Вооруженные силы Украины будут иметь хорошие возможности для наступления. Россия стратегически уже проиграла, потеряв все достижения прошлых лет.

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