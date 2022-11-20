Подоляк рассказал, какое оружие необходимо Украине, чтобы приблизить победу

Украина нуждается еще в 200 танках и ряде техники.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне, в частности, 150-200 танков и 100 артиллерийских систем.

Об этом он сказал в интервью France 24, пишет Украинская правда.

"Украинские власти призывают к увеличению поставок западного оружия, что очень важно зимой. Украине нужно еще 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 противоракетных систем небо", — уточнил он.

Подоляк также упомянул американские ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км.

По его мнению, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий.

Ранее стало известно, что госконцерн "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику совместно, с по меньшей мере, шестью странами-членами НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит, чтобы государство могло защититься от российских атак по объектам инфраструктуры.

По итогам заседания в формате Рамштайн-7 стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

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