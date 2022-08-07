Подоляк рассказал, какое оружие нужно ВСУ для успешной ликвидации оккупантов и защиты городов Украины

Украине нужно больше оружия. Страна нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические составы РФ.
Украина в войне с Россией также нуждается в увеличении количества беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel, сообщает пресс-служба ОП.
"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", – сказал он. .
Подоляк пояснил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться в глубь тех территорий, которые контролировал враг.
Кроме того, он выразил надежду на активное участие канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставки Украине как можно больше современного оружия. Подоляк отметил, что заявления Шольца свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.
"Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какой на самом деле Россия", – сказал Подоляк и добавил, – "Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну".
Напомним, украинская военнослужащая заявила, что "война может затянуться до холодов".
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