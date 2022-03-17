Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин и пожмут ли друг другу руки

Для Киева не имеет значения локация встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава страны-агрессора Владимир Путин могут встретиться в ближайшие недели — как только украинская и российская делегации закончат работу над мирным соглашением.
Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości.
По его словам, как только основы мирного договора будут разработаны, стороны рассмотрят возможность встречи Зеленского с Путиным. На вопрос, пожмет ли Зеленский руку президенту, развязавшему войну в Украине, Подоляк ответил, что эта тема украинскую сторону меньше всего волнует и на подобных деталях Киев пока не акцентирует внимание.
"Только что работа над документом будет завершена, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели. Но месторасположение для нас не имеет значения. Это может быть любое, кроме России", — сказал Подоляк.
Напомним, что пресс-секретарь президента-страны агрессора Дмитрий Песков подтвердил, что украинская сторона регулярно предлагает стране-оккупанту (РФ) провести прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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