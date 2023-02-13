Подоляк рассказал, когда западные танки могут попасть на поле боя в Украине

Украина на саммите "Рамштайн" 14 февраля обсудит с западными партнерами поставки танков для ВСУ. Чтобы перехватить инициативу в войне с Россией, танки нужны на поле боя уже через месяц-полтора.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

По его словам, сейчас Украина на этапе войны, который предполагает перехват инициативы. Подоляк напомнил, что РФ накопила много мобилизованных, бронетехнику, "сколько смогла найти", а также артиллерию и снаряды калибра 122 и 152 мм.

"На "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно, чтобы эффективно противодействовать всему этому", – объяснил он.

Как сообщил советник главы ОПУ, речь идет о танках и бронетехнике, чтобы проломить "определенную оборонительную фортификацию российской армии".

"На "Рамштайне" проговорят логистику поставок, потому что танки нужны не когда-то, а конкретно под этот этап. Через месяц-полтора они уже должны быть на поле боя, и мы должны их использовать", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, правительство Германии 7 февраля официально одобрило передачу Украине 178 танков Leopard. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину. В правительстве ФРГ сообщили о цели "быстро сформировать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2".

Также немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года.

Украинские военные уже начали проходить обучение на новых танках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости сформировать такой танковый кулак, после ударов которого российская тирания уже не поднимется.

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