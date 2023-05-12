Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк рассказал, на чем будет настаивать Украина во время переговоров со спецпредставителем Китая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк рассказал, на чем будет настаивать Украина во время переговоров со спецпредставителем Китая

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, о чем украинская делегация будет говорить со спецпредставителем Китая. / Фото: Getty Images

Пекин показывает, что у него нет лояльности к Москве.

Украина будет настаивать на невозможности территориальных компромиссов с российскими агрессорами за счет собственных территорий во время переговоров с представителем из Китая по Евразии Ли Хуэем.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что сегодня Пекин демонстрирует, что у него нет лояльности к Москве.

"Да, они говорят риторические слова в поддержку стратегического партнерства с РФ, но мы видим более активную политическую позицию в глобальном смысле. И было бы желательно (Китаю) объяснить: все позиции можем обсуждать по ядерной, продовольственной безопасности, но исходим из ключевого — территория. Никакого компромисса за счет территории", — заявил Подоляк.

Также Украина будет настаивать, чтобы украинская формула мира стала базовой в вопросе завершения войны.

Есть украинская формула мира с четкими позициями. Есть формула, предложенная Китаем, в которой есть достаточно правильные позиции. Например — суверенитет и территориальная целостность. Это основа для любого урегулирования. И тогда первый пункт нашей формулы мира достаточно четко фиксирует: вышли ( Россия) за пределы 91-го года — и тогда возвращается концепция суверенитета, невмешательство в политику Украины со стороны РФ и вступает в силу территориальная целостность Украины. Можем говорить здесь? Можем", — сказал он.

"Мы будем объяснять (спецпредставителю Китая) и будем настаивать на том, что украинскую формулу мира нужно будет зафиксировать как базовую, кроме того, провести саммит формулы мира, чтобы эту формулу сделать единственно возможной", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан и член Политбюро Коммунистической партии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван I провели в Вене встречу, на которую обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация