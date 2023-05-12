Подоляк рассказал, на чем будет настаивать Украина во время переговоров со спецпредставителем Китая

Пекин показывает, что у него нет лояльности к Москве.

Украина будет настаивать на невозможности территориальных компромиссов с российскими агрессорами за счет собственных территорий во время переговоров с представителем из Китая по Евразии Ли Хуэем.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что сегодня Пекин демонстрирует, что у него нет лояльности к Москве.

"Да, они говорят риторические слова в поддержку стратегического партнерства с РФ, но мы видим более активную политическую позицию в глобальном смысле. И было бы желательно (Китаю) объяснить: все позиции можем обсуждать по ядерной, продовольственной безопасности, но исходим из ключевого — территория. Никакого компромисса за счет территории", — заявил Подоляк.

Также Украина будет настаивать, чтобы украинская формула мира стала базовой в вопросе завершения войны.

Есть украинская формула мира с четкими позициями. Есть формула, предложенная Китаем, в которой есть достаточно правильные позиции. Например — суверенитет и территориальная целостность. Это основа для любого урегулирования. И тогда первый пункт нашей формулы мира достаточно четко фиксирует: вышли ( Россия) за пределы 91-го года — и тогда возвращается концепция суверенитета, невмешательство в политику Украины со стороны РФ и вступает в силу территориальная целостность Украины. Можем говорить здесь? Можем", — сказал он.

"Мы будем объяснять (спецпредставителю Китая) и будем настаивать на том, что украинскую формулу мира нужно будет зафиксировать как базовую, кроме того, провести саммит формулы мира, чтобы эту формулу сделать единственно возможной", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан и член Политбюро Коммунистической партии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван I провели в Вене встречу, на которую обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

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