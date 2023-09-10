Подоляк рассказал, о чем сигнализирует визит Блинкена в Киев

Блинкен смог на месте изучить потребности Украины на этом этапе войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе совершил визит в Украину, что сигнализирует о двух аспектах.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Первый — это абсолютный символизм, который должен в очередной раз убить все конспирологические версии и показать, что проукраинская коалиция (в которой Соединенные Штаты доминантна) будет максимально поддерживать Украину вплоть до финала в этой войне", — говорит Подоляк.

В то же время, еще один момент — Блинкен смог на месте изучить потребности Украины на этом этапе войны.

"У него были хорошие встречи и на уровне главнокомандующего ВСУ Залужного и на уровне президента Украины Зеленского. На них также обсуждалось, что на этом этапе необходимо для ускорения продвижения ВСУ", — добавил советник ОП.

Подоляк говорит, что на этом этапе нам нужны дополнительные системы противоракетной обороны, чтобы закрыть небо.

"Потому что Россия использует ракеты для психологического воздействия на войну. Нам нужны авиационные инструменты. Президент неоднократно говорил, что пока Россия доминирует в воздухе, наступление идет медленнее, чем нам бы хотелось", — отметил Подоялк.

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По мнению политолога, третья цель этого визита может состоять в том, чтобы подтвердить целесообразность и необходимость получения Украиной нового вооружения.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

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