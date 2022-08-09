Подоляк рассказал о "фантастической тактике" Вооруженных сил Украины в войне

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк говорит, что Украина воюет не так, как страна-агрессор Россия. Вооруженные силы Украины обладают "фантастической тактикой".

Об этом Подоляк сказал в интервью BBC.

По его словам, российская армия в войне, начатой Кремлем 24 февраля, действует "по Жуковской технологии".

"Россия формирует большие колонны, которые отправляет в одном направлении, вне зависимости от того, сколько людей погибнет. Жуковская технология: положим столько мяса, извините, сколько положим, но эту высоту добудем", — рассказал представитель ОП.

Зато украинские защитники действуют по-другому. Вооруженные силы, говорит Подоляк, ведут креативную войну.

"Креативная война — это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступления — это постоянно, как у Мухаммеда Али, — "порхать как бабочка и жалить как пчела". делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил", — рассказал советник главы Офиса президента.

Как сообщалось, публицист и политолог Андрей Пионтковский говорит, что план диктатора Путина в войне обречен. Более того – главные задачи – это "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство — провалились еще в первые дни войны.

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