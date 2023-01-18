Подоляк рассказал о роли Монастырского в войне: "Был совершенно на своем месте"

Погибший в Броварах глава МВД Украины Денис Монастырский во время войны смог удержать под контролем криминогенную ситуацию в государстве и сформировал очень мотивированные подразделения и бригады.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"На мой взгляд, Денис Анатольевич был абсолютно на своем месте. Это человек нового поколения, очень эффективный. У нас с точки зрения криминогенной ситуации и в социальных отношениях, несмотря на войну, все было в очень большом порядке, потому что эффективно работала система МВД, которую возглавлял господин Монастырский. Мы должны воздать честь людям, которые построили эффективную менеджерскую функцию, и они ее выполняли", — рассказал советник руководителя ОП.

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Он также сообщил, что Монастырский смог сформировать из работников Нацполиции и Нацгвардии очень мотивированные подразделения, защищавшие государство на востоке и юге.

"Монастырский обеспечил во время войны – когда большое количество переселенцев, когда люди получили много оружия на руки, когда постоянные удары по инфраструктуре, постоянно дефицит электричества – но все равно криминальная ситуация абсолютно под контролем. Это первая функция, которую очень эффективно выполняет Министерство внутренних дел. Вторая функция, которую выполнял непосредственно господин Монастырский, — он формировал наиболее мотивированные подразделения, бригады МВД из работников Нацпола, Нацгвардии, которые шли и закрывали определенные наши потребности на наиболее тяжелых направлениях во время вторжения на востоке, на юге Украины", — рассказал Подоляк.

Он добавил, что война и дальше будет "забирать свои жертвы", которыми станут "лучшие".

Напомним, глава МВД Денис Монастырский вместе с первым заместителем Евгением Ениным и госсекретарем Юрием Лубковичем погибли 18 января в Броварах. Вертолет с ними на борту упал рядом с детсадом и многоэтажкой во время следования в Харьков. Погибли все девять человек, находившиеся на борту авиасуда.

Общее число жертв трагедии составляет 14 человек, одна из которых – ребенок. В Броварах объявили трехдневный траур.

По факту падения вертолета в СБУ открыли дело и рассматривают несколько версий: нарушение правил полета; техническая неисправность судна; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Комментируя трагедию в Броварах, президент Владимир Зеленский сказал: "Нет больше несчастных случаев, все это – результат войны".

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