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Подоляк рассказал о тактике россиян на нынешнем этапе войны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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1403
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Подоляк рассказал о тактике россиян на нынешнем этапе войны

Представитель ОП подчеркнул, что именно Москва начала войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три пункта, из которых на нынешнем этапе войны состоит тактика страны-агрессора России.

Об этом Подоляк сообщил в своем Twitter.

Пункты советника главы ОП:

  • теракты в Беларуси, чтобы втянуть ее в сухопутную войну,
  • теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне,
  • информкампания о пленных, чтобы дискредитировать Украину.

"Помним, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Подоляк прогнозирует, что через месяц-два среди политического руководства РФ   могут возникнуть напряженные конфликты. По его словам, Россия проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей "политической элиты".

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Дата публикации
Просмотры
1403
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