Подоляк рассказал о влиянии ударов по российским НПЗ на Путина

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам показали, что это оказывает большое влияние на российского диктатора Путина.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что в окружении российского диктатора все сильнее начинают понимать, что Украина получает инструменты, способные решать фундаментальные задачи.

"А эта фундаментальная задача звучит очень просто: "обезжиривание" российской олигархической элиты. Чем меньше они будут иметь доходов, тем быстрее они поймут, что Путин это человек, который "обнуляет" их с точки зрения состояния, с точки зрения репутации, с точки зрения будущего. Это очень важные факторы", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что информацию о том, что Вашингтон вроде бы требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России, прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кроме того, мы ранее информировали, что удары украинских дронов вызвали проблемы в РФ с нефтепереработкой.

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