Подоляк рассказал, ожидает ли Украина нового наступления из Беларуси и о давлении Путина на Лукашенко

Украина готовится к вероятному наступлению мобилизованных в РФ на Киев, однако с каждой победой ВСУ по другим направлениям такая вероятность уменьшается.

Об этом в интервью "Униану" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Во-первых, Лукашенко сейчас крайне растерян. Человек имеет очень большие проблемы. На внутреннем политическом рынке он не столь силен с точки зрения легитимности. С другой стороны, он находится под чрезвычайным давлением Путина. Конечно, они хотят от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, угрожающей для Беларуси резким обнулением перспектив государственности. Беларуси это понимают, как и Лукашенко. Это резкий рост санкционного давления, это возможность достаточно эффективной работы украинской армии, в том числе и на территории Беларуси. Он это прекрасно понимает, поэтому он находится с одной стороны в растерянности, а с другой — в подавленном состоянии", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Лукашенко пытается подчеркнуть свою лояльность России, чтобы это не заметили другие государства. Украина готовится к вероятному наступлению с территории Беларуси.

"Мы, кстати, тоже проводим там постоянно обучение. У нас там сегодня сконцентрированы нормальные оборонные силы, минные поля там есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все очень четко контролируется. Контрразведка и разведка работают. ГУР чрезвычайно активен в этом направлении. Мы понимаем настроение и в политических элитах, и в военных элитах Беларуси. Безусловно, Россия туда сегодня пытается отправить энное количество мобилизованных", — пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что россияне могут организовать бунт против президента Беларуси, а потому Лукашенко следует быть осторожнее.

"Мы планируем, что там будет около 20-30 тысяч мобилизованных. Безусловно, какие-то попытки там еще будут, даже внутренние. Это один из сценариев, который рассматривается нами как серьезный — то, что россияне насытят воинские части Беларуси и попытаются устроить бунт, чтобы перехватить у Лукашенко управление военными. Кстати, Лукашенко нужно быть с ними активным, потому что у него инфильтрация российских генералов и полковников на разных уровнях чрезвычайно высока", — сказал чиновник.

Михаил Подоляк отметил, что Украине выгодно, чтобы здесь погибли как можно больше россиян, ведь так они будут бояться даже вспоминать о нашем государстве.

"Так вот Россия туда хочет отправить много мобилизованных и мы это видим. Но здесь есть два вопроса. Первый — эти мобилизованные, на наш взгляд, представляют собой крайне деморализованную часть неподготовленного войска. Они не профессионалы, воевать не умеют, все находятся в состоянии психологического шока. И мы надеемся, что это будет только усиливаться. Мы надеемся и будем все для этого делать. Такая возможность, массово несли потери, потому что это надолго отвратит их от неправильного произношения слова "Украина". Это очень важно. Мы можем здесь иронически сказать. Употребление "на Украине" после этой войны они забудут", — объяснил советник Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что Украина готовится к вероятному вторжению со стороны Беларуси.

"Мы к белорусскому направлению активно готовимся. Все понимаем, разведка работает. Мы понимаем, что Россия попытается активировать его, но шансов у России с каждым днем все меньше и меньше. После каждого Лимана таких шансов будет еще меньше. На наш взгляд, увольнение больших мост в максимально быстрые сроки позволит России перейти к главному занятию для себя – традиционному бунту для того, чтобы поменять политическую элиту», – сказал советник главы ОП.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что Объединенные силы ВСУ, чтобы сделать невозможным повторное наступление на столицу, делают все необходимое для укрепления обороны, учитывая опыт предварительного ведения боевых действий на Киевском направлении.

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