Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк рассказал, передавала ли Россия Украине свой вариант мирных договоренностей

Дата публикации
Просмотры
514
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк рассказал, передавала ли Россия Украине свой вариант мирных договоренностей

Associated Press

Российская сторона не передавала Украине ни одного нового документа, касающегося будущего мирного соглашения между странами.

Из Кремля прибыли только предложения к формульному документу, подготовленному украинской делегацией. Следует отметить, что на сегодняшний день есть один формульный документ — Стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, предложения по этому документу делаются постоянно, а вот соглашения российского авторства "нет и быть не может".

"Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более, документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может", — подчеркнул Подоляк.

Он также сказал, что спикер президента России Дмитрий Песков своим заявлением пытался лишь спекулировать на этой теме.

"Вроде бы, мы какую-то дали вам новую формулу, пожалуйста, ее изучайте. Нет, подают только встречные предложения, относящиеся к Стамбульскому коммюнике", — сказал Подоляк.

Напомним, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия не передавала государству ни одного проекта документа в рамках переговоров по завершению войны. Глава государства убежден, что подобных документов вообще не существует.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить ее ответить за преступления

Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить ее ответить за преступления

Читайте также:

Следующая публикация