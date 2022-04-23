Подоляк рассказал, передавала ли Россия Украине свой вариант мирных договоренностей

Российская сторона не передавала Украине ни одного нового документа, касающегося будущего мирного соглашения между странами.

Из Кремля прибыли только предложения к формульному документу, подготовленному украинской делегацией. Следует отметить, что на сегодняшний день есть один формульный документ — Стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, предложения по этому документу делаются постоянно, а вот соглашения российского авторства "нет и быть не может".

"Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более, документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может", — подчеркнул Подоляк.

Он также сказал, что спикер президента России Дмитрий Песков своим заявлением пытался лишь спекулировать на этой теме.

"Вроде бы, мы какую-то дали вам новую формулу, пожалуйста, ее изучайте. Нет, подают только встречные предложения, относящиеся к Стамбульскому коммюнике", — сказал Подоляк.

Напомним, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия не передавала государству ни одного проекта документа в рамках переговоров по завершению войны. Глава государства убежден, что подобных документов вообще не существует.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить ее ответить за преступления

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