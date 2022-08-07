Подоляк рассказал, почему и на сколько Россия хочет "заморозить" войну против Украины

Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия планирует на полгода заморозить войну в Украине, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт.
Об этом он рассказал в интервью Tagesspiegel.
"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", — отметил он.
По его словам, Украина должна переходить к контрнаступлению, особенно на юге, чтобы освободить больше территорий.
"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, Подоляк рассказал, какое оружие нужно ВСУ для успешной ликвидации оккупантов и защиты городов Украины.
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