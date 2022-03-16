Подоляк рассказал подробности переговоров с РФ и назвал пункты, на которые может согласиться Украина

В украинской стороны свои позиции.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикацию на Financial Times и уточнил, на что может согласиться Украина во время переговоров.
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", — говорится в сообщения.
Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022
Ранее издание Financial Times опубликовало статью о том, что украинская и российская стороны добились на переговорах значительного прогресса по предыдущему мирному плану. На сегодняшний день этот план состоит из 15 пунктов.
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