Подоляк рассказал, сколько крылатых ракет выпустила Россия по украинской земле

Подоляк рассказал, сколько крылатых ракет выпустила Россия по украинской земле

За время полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 1900 крылатых ракет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что следующей от рук Путина может пострадать Европа и чуть ли не весь мир.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"1900 ударов крылатыми ракетами нанесла "команда Путина" по городам Украины. 1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью – убивать украинцев. Именно это – массовые убийства крылатыми ракетами – и есть сущность "русского мира". Сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра – мир", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, по информации Пентагона, большинство ракетных пусков и авиаударов по Украине приходится на Мариуполь и в район Операции объединенных сил, преимущественно на Донбасс.

Михаил Подоляк рассказал об освобождении Мариуполя, переговорах и второй фазе российско-украинской войны

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