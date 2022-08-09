Подоляк рассказал, сколько украинских воинов погибает каждый день на фронте

В начале июня в Украине впервые озвучили количество потерь армии Украины в войне против России – от 100 до 200 солдат ежедневно, которые погибали из-за отсутствия паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил новые цифры касательно потерь армии Украины и что на это влияет.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Так, по его словам, цифры уменьшились где-то в 2,5 – 3 раза от той цифры.

"Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но опять же нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ", — говорит Подоляк.

Он объяснил, что в июне был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь.

"Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье – наши уже приспособились к тактике русской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", – отметил он.

Напомним, недавно в Минобороны сделали заявление о количестве погибших защитников Украины.

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