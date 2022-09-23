Подоляк: Россия не очень хочет идти на обмен "всех на всех"

Украинские власти работают над тем, чтобы все защитники вернулись из плена домой.

Сколько еще воинов находится в плену и будут ли такие большие обмены еще в интервью DW рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"В плену несколько тысяч с одной и с другой стороны, но конкретную цифру не буду называть по понятным причинам. Сегодня есть формула, которую предлагает господин Гутерреш (генеральный секретарь ООН – Ред.), – это концепция "всех на всех". В рамках этой концепции мы активно работаем. Мы приветствуем эту концепцию. Мы понимаем, что Россия не очень хочет идти на обмен "всех на всех", потому что Россия - это не о гуманистической цивилизации. Они не хотят своих пацанов забирать, потому что считают, что они ничто. Для нас каждый человек - это личность, а для России — это номер 21, номер 35, номер 77. Обменять личностей, наших людей на номера очень тяжело, но мы работаем, чтобы забрать как можно больше наших защитников и работаем над формулой "всех на всех", – заверил Подоляк.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Впоследствии в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.

Пленные защитники Мариуполя – дома. Как родственники встретили своих сыновей и мужчин из плена?

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