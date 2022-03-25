Подоляк: российская господствующая элита пытается дистанцироваться от решения Путина напасть на Украину

Медведев заявил, что решение о войне президент РФ принимал единолично.

Российская господствующая элита, в том числе бывший премьер РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, пытается дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну. Мол это решение решение принимал единолично российский президент.

Об этом 25 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя интервью Медведева.

"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", — написал в Twitter Подоляк.

. @MedvedevRussia публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против предусматривающей атаки на мирные города принимал единолично президент. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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