Подоляк: "Санкции и изоляция так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации"

Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации.

Об этом говорится в сообщении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом смысле стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации".

Напомним, Алексей Арестович назвал причины, заставившие россиян использовать иранский беспилотники, и спрогнозировал последствия их применения.

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