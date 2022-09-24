Подоляк: "Санкции и изоляция так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации"

Российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.
Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации.
Об этом говорится в сообщении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом смысле стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не помогли Ирану понять, как подняться с дна цивилизации".
Напомним, Алексей Арестович назвал причины, заставившие россиян использовать иранский беспилотники, и спрогнозировал последствия их применения.
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