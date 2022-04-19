Подоляк сообщил единственный способ быстрого окончания войны

Затяжная война в Украине может вызвать продовольственный кризис в мире.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что единственным способом быстро закончить войну является вооружение Украины и введение эмбарго на нефть и газ из РФ.

Об этом Михаил Подоляк заявил в Twitter.

"Затяжная война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить РФ из-за нефтяного и газового эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", — написал он.

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