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Подоляк сообщил единственный способ быстрого окончания войны

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Подоляк сообщил единственный способ быстрого окончания войны

УНИАН

Затяжная война в Украине может вызвать продовольственный кризис в мире.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что единственным способом быстро закончить войну является вооружение Украины и введение эмбарго на нефть и газ из РФ.

Об этом Михаил Подоляк заявил в Twitter.

"Затяжная война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить РФ из-за нефтяного и газового эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", — написал он.

Напомним, США могут признать Россию государством-спонсором терроризма.

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