Подоляк сообщил, какие составляющие нужны для "неплохого диалога" Зеленского с Путиным

Россия всегда была интегрирована в византийскую концепцию, говорит Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что для "неплохого диалога" украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным нужны две составляющие.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в одном из интервью, пишет "Сегодня".

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"Очень хорошо, если будет встреча президентов, но желательно, чтобы она состоялась после того, как мы уже покажем всю картинку недееспособности российской армии. Также все документы должны быть подготовлены, правильно подготовлены в рамках переговорного процесса. Когда будут две составляющие, а также президент, который совершенно точно понимает оппонента, понимает, где и как он должен вести диалог, мы получим неплохой диалог для Украины. Это моя точка зрения", — высказался советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина открыта к диалогу и сейчас является одной из наиболее конкурентно сильных и стабильных стран для Восточной Европы.

"Мы прозрачная страна, мы открыты, у нас всегда были открыты границы. Почему мы до сих пор не в альянсах, не в европейских союзах. Все боялись РФ открыто. Они нам это и говорили: "Мы боимся". Поэтому мы были как с ними, но на самом деле мы всегда были уже интегрированы в концепцию свободы, в концепцию либерального мира, в котором живет Европа сегодня, в отличие от России. А Россия всегда была интегрирована в свою любимую византийскую концепцию. Конечно, трудно будет европейскому президенту говорить с византийским президентом", – добавил он.

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