Подоляк сообщил о гибели нескольких человек из персонала на захваченной АЭС

Подоляк сообщил о гибели нескольких человек из персонала на захваченной АЭС

Он отметил, что контроль там держит чеченская группа.

Персонал на захваченной АЭС после штурма российскими войсками частично погиб.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"То есть не весь был расстрелян. Часть людей погибла во время штурма, часть, видимо, осталась там и находится там, в качестве заложников, можно сказать", — сообщил он.

Подоляк отметил, что станция в режиме обслуживания частично находится у нашего персонала. "Но опять же под контролем той чеченской группы, которая находится внутри", – сообщил он.

Также было отмечено, что все обстоятельства смерти людей еще будут расследоваться.