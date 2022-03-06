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Подоляк сообщил о гибели нескольких человек из персонала на захваченной АЭС

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Подоляк сообщил о гибели нескольких человек из персонала на захваченной АЭС

УНИАН

Он отметил, что контроль там держит чеченская группа.

Персонал на захваченной АЭС после штурма российскими войсками частично погиб.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"То есть не весь был расстрелян. Часть людей погибла во время штурма, часть, видимо, осталась там и находится там, в качестве заложников, можно сказать", — сообщил он.

Подоляк отметил, что станция в режиме обслуживания частично находится у нашего персонала. "Но опять же под контролем той чеченской группы, которая находится внутри", – сообщил он.

Также было отмечено, что все обстоятельства смерти людей еще будут расследоваться.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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