Переговоры с РФ могут угрожать ужасающими последствиями: прогноз Подоляка

По его словам, Россия не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции.

Переговоры с Россией не возможны, поскольку у нее не существует понятия "выборы", "демократия" и "переговоры".

Об этом в эфире TSN.ua сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, Россия предлагает не переговоры, потому что она не знает такого слова. Кремлевский диктатор Путин предлагает капитуляцию.

"Путин предлагает вам не переговоры, Россия не знает такого слова. Она не знает слова "выборы", не знает слова "демократия" и не знает слова "переговоры". Они вам предлагают капитуляцию. Что предлагает Путин? Он четко говорит: остановитесь, останавливаем огонь, прямо сейчас вот я набираю в трубку... но я останусь на оккупированной территории.

Также советник главы ОП подчеркнул, что агрессор увеличил финансирование террористических группировок, таких как ХАМАС.

“И после этого он будет продолжать нас убивать, потому что мы проиграли войну, а он наоборот, он станет еще более масштабным диктатором страны под названием Российская Федерация, где уже не будут менять бюджетирование милитарного типа. Они треть бюджета уже напрямую тратят на войну. Они наоборот увеличивают финансирование террористических организаций, таких как ХАМАС... Теракты будут у нас, в Киеве. Только дадим немного слабину и три месяца будет тишина, а после этого у нас здесь будут подрывы", — отметил Михаил Подоляк.

Напомним, что Подоляк назвал количество мобилизованных россиян на оккупированных территориях.

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