Подоляк: Украина уже скоро перейдет к интенсивному контрнаступлению

Вскоре Вооруженные Силы Украины, ликвидирующие как можно больше россиян в обороне, перейдут в интенсивное контрнаступление на силы оккупантов.

Для этого нужно достаточно оружия, которое передают западные партнеры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона.

"Когда мы получим достаточное количество оружия? Вскоре. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас тоже есть отдельные контрнаступления. Но как только мы получим все необходимое, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы наконец-то смогут доказать Российской Федерации, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты”, — сказал он.

Подоляк напомнил, что Украина уже получает массу оружия от западных партнеров. Однако это не быстрый процесс.

Ранее Подоляк заявил, что война с оккупантами может продолжаться до осени-зимы, ведь ни Украина, ни Россия не могут остановиться. Кроме того, он заявил, что информация о поставках оружия Украине должна быть закрыта .

Один из ключевых сценариев войны: Подоляк назвал стратегию России

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