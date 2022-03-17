Подоляк в интервью о мирных условиях: "Нас интересует только активная защита и союзники, готовые стоять рядом во время войны"

Подоляк в интервью о мирных условиях: "Нас интересует только активная защита и союзники, готовые стоять рядом во время войны"

Мы хотим завершить эту войну, построив новый альянс, который будет достаточно сильным, чтобы остановить Россию, если она захочет снова на кого-нибудь напасть. Россия, если она хочет мира, должна это принять, – говорит в интервью советник президента Украины, участвующий в переговорах с РФ Михаил Подоляк. – Одним из ключевых остается вопрос, как решить территориальные вопросы по оккупированным Крыму и Донбассу.

Об этом Подоляк рассказал в интервью Татьяне Колесниченко для польского издания Wiadomosci.

Татьяна Колесниченко: Несколько дней назад вы сообщали, что в ближайшее время может быть подписан договор между Украиной и Россией. Есть ли реальные шансы на прекращение огня?

Михаил Подоляк: Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Принимают участие также и наши партнеры, в том числе Польша. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, гарантирующий нашу безопасность в будущем.

Пока что и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая, прежде всего, интересы Украины, потерпевшей огромное разрушение со стороны РФ.

Завершит ли подписание соглашения войну, которая длится в Украине уже восемь лет?

Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта и позволит нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны. Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили. Понятно также, что у России нет никаких шансов доказать где угодно, что кроме нее еще кто-то виноват в этой масштабной катастрофе.

Как вы представляете вывод российских войск из Украины?

У России не останется другого выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил. После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она ясно говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника. Так что любые попытки задержать российских солдат на украинских землях будут юридически безосновательны.

Какая сила заставит Россию уважать международное право, если бомбя больницы и школы, она уже нарушила большинство действующих конвенций?

Чтобы уберечься от подобных ситуаций, хотим подробно прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить. И получить поддержку наших партнеров. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасности Украины в будущем. Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России.

Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

Украина готова отказаться от усилий вступления в НАТО, но хочет ли она создать собственный альянс?

Вопрос в другом. Для нас важен не статус, а союзники, действительно готовые сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. У НАТО нет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они крутые.

Правда состоит в том, что величайший военный союз в истории человечества не производит впечатление на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутреннем рынке, чтобы привести к вторжению в Украину и другие страны.

Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-нибудь напасть.

Какой должна выглядеть эта коалиция?

Это будет не такой документ, как Будапештский меморандум, а конкретное условие, отвечающее всем нормам международного права. Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые превратятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что мы снова не останемся на поле битвы. Страны, которые будут гарантами, примут определенные обязательства.

В будущем этот документ может быть построен, и на его основе будет создан совершенно новый альянс, обеспечивающий безопасность всей Европы.

Какие страны уже присоединились к декларации безопасности?

Я не могу этого сказать, потому что переговоры продолжаются. Когда они закончатся, президент Зеленский представит всю концепцию.

Говорил ли об этом Зеленский с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время визита в Киев?

Это была одна из ключевых тем встречи. Руководители этих стран хорошо осознают риски, связанные с Россией.

Для нас очень важно, чтобы Польша присоединилась к новому союзу. Польша сегодня – один из лучших друзей Украины. Мы благодарны за оказанную помощь и считаем, что Польша и Украина должны вместе участвовать во всех переговорах по безопасности в Европе.

В начале вторжения Кремль добивался полной капитуляции Киева. Теперь откажется от всего и, кроме того, согласится на создание нового альянса?

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Россия полномасштабно вторглась в Украину, чтобы поставить ультиматум. С таким отношением пришла на первые переговоры. Они полностью отдают себе отчет в трудностях, в которых оказались. Весь мир увидел, что вторая по мощи армия вынуждена просить помощи у Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, потому что натолкнулась на сопротивление Украины, которая, кстати, никогда не являлась милитарным государством.

Этот миф о могуществе России и уважении, которого она заслуживает, тщательно культивирован на Западе, только что разрушился.

Очевидно, что в этой ситуации мы не соглашаемся на алчные компромиссы, которые любым образом повредили бы нашим интересам. Украинское общество такое решение не устраивает. Люди гибнут на полях сражения, а мы будем слушать претензии РФ?

Она имеет веские аргументы в виде баллистических ракет и противовоздушной обороны.

Украина же настроена бороться до конца своих сил. На многих направлениях именно украинская армия перешла к контрнаступлению.

Как выглядит переговорный процесс?

Раньше мы работали в форме очных встреч, но дорога занимает очень много времени из-за продолжающихся боев. Поэтому сейчас мы работаем дистанционно, общаемся через защищенные закрытые каналы.

Помимо главных переговорщиков, есть много подгрупп, совместно работающих над решением конкретных задач. Это вопросы гуманитарные, экономические и юридические. Нам очень важно, чтобы подписанное соглашение не противоречило международным договорам или Конституции Украины и России.

Российская дипломатия славится своей грубостью. Как поступают россияне во время переговоров?

Могу сказать, что в последнее время российская делегация резко смягчилась. Теперь они более объективно судят об окружающем мире и ведут себя очень правильно. Нет ни хамства, ни грубости, присущих российским властям. Конечно, их мировоззрение искажено собственной пропагандой.

Хотите сказать, что они верят в пропаганду?

Да, и это самая большая проблема. 70-80 процентов россиян, в том числе участвующие в переговорном процессе, верят в пропагандистские мифы.

Какие мифы?

Все мифы, которые уже восемь лет российское телевидение вбивает в головы людей. О нацистах в Киеве, убийствах мирного населением на Донбассе, о "военных" наркотиках, которые якобы берут украинские военные, и остальные просто невероятные истории.

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Они были уверены, что когда войдут в Украину, через три дня все упадут на колени. Ожидали, что Восточная Украина встретит их цветами, а затем они пойдут в Киев, чтобы убить все руководство страны. Вместо этого они увидели, что значит ненависть, и это ненависть в чистом виде. Теперь они понимают, что не понимали Украину. Мы стараемся объяснить им, насколько силен наш менталитет. Мы – не Россия. Мы будем вести диалог с нашим обществом. Мы можем обсудить вопросы, о которых уже давно должны говорить, но мы не согласимся ни на один ультиматум.

Среди этих вопросов есть признание Крыма российским, а Донецкой и Луганской псевдореспублик – независимыми?

Я не могу вдаваться в детали, потому что это может повлиять на переговорный процесс. Могу только сказать, что сначала Россия пришла со многими желаниями, большинство из которых уже не рассматриваются. Есть гораздо лучшее понимание всех огневых точек.

Что касается оккупированных территорий, то позиция Украины остается неизменной: границы страны изменить невозможно. Однако я считаю, что мы должны быть трезвыми в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто их не контролируем, там работает российская администрация.

Одним из ключевых остается вопрос – как управлять этими территориями. Проблема в том, что Российская Федерация вошла к нам с войной, а не завела разговор.

Рассматривается ли возможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Украины? Россия уже давно предлагает подобный сценарий.

Продолжаются переговоры. Мы ищем юридическую формулу. Когда она будет найдена, президенты Украины и России продолжат переговоры на специальной встрече.

Где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным?

Как только мы закончим работу над условием, приступим к организации встречи. Это будет тема следующих недель. Но локация для нас не имеет значения. Возможны все, кроме России.

Как вы себе представляете такую встречу? Сможет ли Зеленский пожать руку Путину?

На этом этапе мы не рассматриваем такие детали. После окончания работы над фундаментом соглашения, будем думать, какова будет соответствующая модель поведения во время встречи президентов. Пожатие руки – это наша малейшая проблема.

Некоторые эксперты считают, что личная встреча Зеленского и Путина может оказаться бесполезной. Подчеркивают, что российский президент является токсичным изгоем на международной арене, но после прямых переговоров с Зеленским ситуация снова вернется в норму. Санкции будут сняты, а история сделает круг.

Я понимаю, что для живущего в безопасном месте, где бомбы не падают на местные кварталы, не гибнут женщины и дети, легко ставить такой вопрос. А что мы должны делать? Может не поговорить с Путиным и позволить ему уничтожить Киев? Может забыть, что в Мариуполе 200 тыс. человек находятся в блокаде и гибнут в подвалах без пищи и воды? Как еще можно закончить войну, не разговаривая с Россией?

Вы считаете, что подпись на соглашении в будущем удержит Путина перед агрессией?

Конечно, нет. Россия была и будет агрессором. Экспансия – их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою политику.

Мы могли бы остановить Россию, но никто не желает помогать Украине в этой войне. Все чаще на Западе встречаются разговоры типа: "Не все такое черно-белое. Может, нам все же снять санкции?"

Тем временем Россия последовательно бомбит наши города. Чернигов, Харьков, Сумы и многие другие города просто перестали существовать. Сколько еще должно умереть украинцев? Если кому-то не нравится, пожалуйста, станьте рядом с нами и сражайтесь – приглашаем армию Польши, Франции и США. Или закройте небо над Украиной. Тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, только воевать.

Вы не опасаетесь, что переговоры с Путиным могут изменить имидж Зеленского?

Зеленский соединил вокруг себя нацию. Он сделал то, что не смог сделать ни один президент в истории Украины. Люди верят, что он делает все в их интересах.

Изменился ли Зеленский после начала войны?

Он всегда был очень сильным человеком и хорошим менеджером. Эти особенности сейчас заметили все. Это профессионал, готовый взять на себя ответственность за всю страну. Он не прячется, он все время в Киеве на своем посту. Он очень активно занимается моделированием военных вопросов. Украинцам это очень нравится.

Мне интересно, как выглядела бы ситуация сегодня, будь в европейской элите такие лидеры, как Владимир Зеленский. Возможно, сегодня у России был бы совсем другой статус.

Как Вы видите отношения между Украиной и Россией после подписания мирного соглашения?

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Я вообще не вижу. Нет возвращения к прошлому и разговоров о "братских народах". Мосты были взорваны. Мы создадим крепкую границу и будем относиться к России так же холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас.

В этом случае отношения с Беларусью тоже охлаждаются?

Это более сложная история. Это совсем иная страна, чем Россия. Мы не видим никакой агрессии или экспансионистских усилий со стороны Беларуси.

Однако именно с территории Беларуси запускают ракеты, бомбардирующие в частности, киевские многоквартирные дома.

Беларусь совершила огромную ошибку, вступив в союз с Россией. Зависит от нее финансово и энергетически. Согласно этим союзническим соглашениям, она предоставила России свою территорию, откуда запускаются ракеты.

Ситуация очень плохая, но мы имеем в виду, что Беларусь является заложницей Путина и не активно участвует в войне. Это не изменяет того факта, что мы будем предъявлять юридические претензии Беларуси по окончании боевых действий. Подробностей мы должны подождать.